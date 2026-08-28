«Виноват не смартфон, а тот, кто ищет виноватых»: в Мосгордуме жестко осадили бизнесмена за теорию о разводах

Депутат Мосгордумы Мария Воропаева, входящая в Лигу женщин ЛДПР, раскритиковала высказывание предпринимателя Германа Стерлигова о том, что смартфоны приводят к разводам. В беседе с « Абзацем » она назвала такую позицию логической ошибкой и призналась, что подобные заявления вызывают у нее раздражение.

Парламентарий подчеркнула, что брак — это равноправный союз мужчины и женщины. По ее мнению, попытки возложить вину за распад семьи только на одну сторону напоминают перекладывание ответственности. Воропаева предложила бизнесмену сосредоточиться на более насущных вопросах — дополнительных мерах поддержки семей и детей.

Она отметила, что объяснять развод использованием телефона — позиция человека, который винит всех, кроме себя. Если женщине мешает смартфон, почему он не мешает мужчине, задалась вопросом депутат. По ее словам, семьям нужны реальные инструменты: улучшение жилищных условий, возможность отдыха и поддержка детей.

Ранее Стерлигов призвал отбирать смартфоны у женщин, чтобы сократить число разводов. Бизнесмен утверждал, что при использовании гаджетов «нельзя не сойти с ума, особенно женщине».