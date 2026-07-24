Вирус с турецкого бассейна может довести до менингита: инфекционист объяснила, чем опасен Коксаки для детей

Вирус Коксаки, которым все чаще заражаются туристы на отдыхе в Турции, способен вызывать тяжелые осложнения вплоть до менингита. Об этом телеканалу «360» рассказала главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья, профессор Елена Мескина.

По ее словам, подобные осложнения встречаются редко, однако их вероятность напрямую зависит от конкретного штамма вируса и состояния иммунной системы заболевшего. Несмотря на низкую частоту, риск летального исхода или необратимых неврологических нарушений сохраняется, что требует пристального внимания к любым симптомам.

Особую тревогу врачи испытывают в отношении детей, которые составляют основную группу риска. Мескина подчеркнула, что родителям во время отдыха необходимо внимательно следить за окружением ребенка. Крайне важно не допускать купания в бассейне вместе с теми, у кого есть кожные высыпания, поскольку вирус активно передается через воду и контактные поверхности.