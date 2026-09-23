Виза в Египет подорожает с января 2027: сколько придется платить?

Египет повышает стоимость однократной въездной визы для туристов: с 1 января 2027 года она вырастет с $30 до $33. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств. Причиной названо решение правительства Египта увеличить визовый сбор.

Это уже второе подорожание за год. С 1 марта 2026 года стоимость визы по прибытии выросла с $25 до $30. Несмотря на удорожание, интерес россиян к Египту растет. По данным АТОР, в январе — июне 2026 года граждане РФ совершили 1,17 млн поездок в эту страну, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.