Виза в Египет подорожает с января 2027: сколько придется платить?

АТОР: Египет повысит стоимость визы до $33 с 1 января 2027 года

Общество

Египет повышает стоимость однократной въездной визы для туристов: с 1 января 2027 года она вырастет с $30 до $33. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), сославшись на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств. Причиной названо решение правительства Египта увеличить визовый сбор.

Это уже второе подорожание за год. С 1 марта 2026 года стоимость визы по прибытии выросла с $25 до $30. Несмотря на удорожание, интерес россиян к Египту растет. По данным АТОР, в январе — июне 2026 года граждане РФ совершили 1,17 млн поездок в эту страну, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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