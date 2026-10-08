Визовые центры Кипра перестали принимать документы: что известно?

BLS International: визовые центры Кипра приостановили прием документов

Общество

Визовые центры Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске приостановили прием документов. Как сообщили в BLS International, причиной стали технические неполадки. При этом офисы компании в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжают работу.

В BLS International уточнили, что заявители, уже записавшиеся на подачу документов, смогут воспользоваться прежними слотами после восстановления сервиса. Когда именно прием возобновится, пока не сообщается. В компании также не раскрыли подробности о характере технического сбоя.

Проблемы с доступом к онлайн-сервисам в четверг, 8 октября, наблюдаются и у других компаний. Ранее сообщалось о пожаре в дата-центре «Яндекса» в Рязанской области после атаки БПЛА. На этом фоне сайт и приложение Шереметьево работают нестабильно: главная страница то открывается, то выдает ошибку.

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