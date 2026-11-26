По мнению Ененкова, накопления на счетах не дают государству права распоряжаться деньгами граждан: для многих семей вклады стали итогом многолетней работы и опорой на будущее. Бюджетные проблемы, считает он, нужно решать через отдачу от расходов и борьбу с неэффективными тратами, а не за счет сбережений населения. Политик заявил, что человек должен иметь право распоряжаться честно заработанными деньгами и быть уверенным в их сохранности. Неприкосновенность собственности Ененков назвал базовым принципом, который необходимо защищать.