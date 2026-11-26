Вклады как опора семьи и неприкосновенность собственности: что ответил Ененков на предложение лидера КПРФ
Ененков выступил против инициативы Зюганова изъять банковские сбережения россиян
Заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР Евгений Ененков 25 ноября выступил против предложения Геннадия Зюганова изъять банковские сбережения граждан. Предложение прозвучало на фоне дефицита бюджетных средств, передает «АиФ Санкт-Петербург».
По мнению Ененкова, накопления на счетах не дают государству права распоряжаться деньгами граждан: для многих семей вклады стали итогом многолетней работы и опорой на будущее. Бюджетные проблемы, считает он, нужно решать через отдачу от расходов и борьбу с неэффективными тратами, а не за счет сбережений населения. Политик заявил, что человек должен иметь право распоряжаться честно заработанными деньгами и быть уверенным в их сохранности. Неприкосновенность собственности Ененков назвал базовым принципом, который необходимо защищать.