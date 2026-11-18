Владимир Путин признался, что ежедневно молится за Россию: какие слова президент посвятил роли церкви и духовности
«МК»: жителям Колымы рассказали, что Путин молится каждый день за народ
Президент России Владимир Путин ежедневно молится за страну и ее жителей. Об этом сообщает издание «МК на Колыме», ссылаясь на недавние заявления главы государства.
В своем обращении лидер страны акцентировал внимание на исторической роли Русской православной церкви (РПЦ) в становлении российской государственности и формировании национальной идентичности. По его словам, сохранение духовного здоровья граждан и забота о внутреннем мире человека являются ключевыми приоритетами как для светской власти, так и для религиозных институтов.
Глава государства подчеркнул, что сбережение народа и поддержка его традиционных ценностей остаются фундаментальной задачей, требующей консолидированных усилий общества, церкви и государства.