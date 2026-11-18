Президент России Владимир Путин ежедневно молится за страну и ее жителей. Об этом сообщает издание « МК на Колыме », ссылаясь на недавние заявления главы государства.

В своем обращении лидер страны акцентировал внимание на исторической роли Русской православной церкви (РПЦ) в становлении российской государственности и формировании национальной идентичности. По его словам, сохранение духовного здоровья граждан и забота о внутреннем мире человека являются ключевыми приоритетами как для светской власти, так и для религиозных институтов.

‎Глава государства подчеркнул, что сбережение народа и поддержка его традиционных ценностей остаются фундаментальной задачей, требующей консолидированных усилий общества, церкви и государства.