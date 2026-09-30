Владивосток в режиме повышенной готовности: 56 мм за ночь и гроза вечером

Владивосток перевел службы в режим повышенной готовности из-за дождя

Общество

Службы жизнеобеспечения Владивостока переведены в режим повышенной готовности. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим будет действовать до 18:00 по местному времени 1 октября (11:00 мск). Поводом стал ночной дождь: к семи утра 30 сентября во Владивостоке выпало 56 мм осадков.

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия непогоды и готовятся к новой угрозе. Вечером синоптики прогнозируют грозу с порывами ветра до 16 м/с. Жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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