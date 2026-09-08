Власти Нью-Йорка 20 лет скрывали, что воздух после 11 сентября был отравлен: всплыли документы

Спустя годы после терактов 11 сентября в Нью-Йорке вскрылись факты сокрытия информации об опасном загрязнении воздуха. Рассекреченные документы показывают, что после разрушения башен Всемирного торгового центра специалисты продолжали фиксировать в городе асбест и повышенный уровень бензола. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В июле 2002 года асбест обнаруживали примерно в полутора километрах от места падения небоскребов, а концентрация бензола превышала допустимые нормы. Материалы стали доступны после судебного иска организации 9/11 Health Watch. Ее руководитель заявил, что власти располагали данными о загрязнении, но продолжали убеждать жителей в безопасности воздуха.

Обнародованные сведения могут помочь людям, у которых после трагедии развились заболевания, добиваться компенсаций. По оценкам, число умерших от болезней, связанных с последствиями терактов, уже превысило количество жертв непосредственно 11 сентября, когда погибли около трех тысяч человек. Экономический ущерб оценивается в $35–109 млрд, а с учетом последующих военных операций расходы могли достичь $8 трлн.