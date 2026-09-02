Власти сами выдали разрешения, а теперь требуют снести 54 дома: садоводы из Туапсе дошли до Конституционного суда

Конституционный суд повторно рассмотрит вопрос о массовом изъятии земель и сносе частных домов в Краснодарском крае. Как сообщают « Ведомости », жалобу подал представитель группы садоводов из Туапсе. Заявители считают, что местные суды игнорируют постановление КС от 2025 года по аналогичному делу сочинских дачников.

Конфликт касается 54 владельцев участков в дачном потребительском кооперативе «Буревестник». В 2024 году прокуратура потребовала изъять у них землю и снести коттеджи. Ведомство настаивает: участки площадью 0,5 га находятся в зоне санитарной охраны курортов, где капитальное строительство запрещено, и частично пересекаются с землями лесного фонда.

Туапсинский суд в 2025 году удовлетворил иск прокуратуры. В деле отмечается, что в 1991 году участок выделили компании «Сургутспецжилстрой» под гаражи. Позже надзорные органы с нарушениями выдали разрешения на строительство. Затем землю разделили, граждане выкупили ее у муниципалитета, реконструировали гаражи в коттеджи и изменили вид разрешенного использования.

В жалобе в КС садоводы подчеркивают: органы власти сами участвовали в отчуждении земель, выдавали разрешения, а права собственности зарегистрированы в ЕГРН. По словам представителя садоводов Ивана Брикульского, последствия ошибок чиновников фактически переложили на граждан. Краевой суд в мае 2026 года оставил решение об изъятии и сносе без изменений, а кассация отказалась приостановить исполнение.

Опрошенные изданием юристы напоминают: КС ранее обязал суды учитывать срок исковой давности и добросовестность приобретателей. По их мнению, государство не может требовать сноса домов спустя 15–20 лет после того, как само зарегистрировало права собственности. Однако вместо сохранения построек суды могут ограничиться компенсациями.