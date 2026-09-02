Власти сами выдали разрешения, а теперь требуют снести 54 дома: садоводы из Туапсе дошли до Конституционного суда
Ведомости: КС повторно рассмотрит изъятие земель у садоводов в Туапсе
Конституционный суд повторно рассмотрит вопрос о массовом изъятии земель и сносе частных домов в Краснодарском крае. Как сообщают «Ведомости», жалобу подал представитель группы садоводов из Туапсе. Заявители считают, что местные суды игнорируют постановление КС от 2025 года по аналогичному делу сочинских дачников.
Конфликт касается 54 владельцев участков в дачном потребительском кооперативе «Буревестник». В 2024 году прокуратура потребовала изъять у них землю и снести коттеджи. Ведомство настаивает: участки площадью 0,5 га находятся в зоне санитарной охраны курортов, где капитальное строительство запрещено, и частично пересекаются с землями лесного фонда.
Туапсинский суд в 2025 году удовлетворил иск прокуратуры. В деле отмечается, что в 1991 году участок выделили компании «Сургутспецжилстрой» под гаражи. Позже надзорные органы с нарушениями выдали разрешения на строительство. Затем землю разделили, граждане выкупили ее у муниципалитета, реконструировали гаражи в коттеджи и изменили вид разрешенного использования.
В жалобе в КС садоводы подчеркивают: органы власти сами участвовали в отчуждении земель, выдавали разрешения, а права собственности зарегистрированы в ЕГРН. По словам представителя садоводов Ивана Брикульского, последствия ошибок чиновников фактически переложили на граждан. Краевой суд в мае 2026 года оставил решение об изъятии и сносе без изменений, а кассация отказалась приостановить исполнение.
Опрошенные изданием юристы напоминают: КС ранее обязал суды учитывать срок исковой давности и добросовестность приобретателей. По их мнению, государство не может требовать сноса домов спустя 15–20 лет после того, как само зарегистрировало права собственности. Однако вместо сохранения построек суды могут ограничиться компенсациями.