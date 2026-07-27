Адвокат Елена Кудерко в беседе с « Абзацем » предупредила, что привычка проходить без очереди в общественных местах может обернуться штрафом или даже административным арестом. Прямого запрета на такой проход в федеральных законах нет, однако если нарушение сопровождалось нецензурной бранью, агрессивным приставанием или физическим воздействием, оно квалифицируется как мелкое хулиганство.

По словам эксперта, наказание за явное неуважение к обществу и нарушение общественного порядка составляет от ₽500 до ₽1000 либо арест до 15 суток. Если к этому добавилось неповиновение законному требованию представителя власти, штраф возрастает до ₽1000–2500, а арест остается тем же. При толчках и ударах в дело вступают уже статьи Уголовного кодекса или КоАП о побоях и причинении легкого вреда здоровью.

Кудерко также напомнила, что для ряда категорий граждан право на обслуживание вне очереди закреплено законодательно. В их числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, жители блокадного Ленинграда, почетные доноры, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, участники СВО и некоторые другие. Внеочередное обслуживание в магазинах может регулироваться внутренними правилами, но на федеральном уровне Указом Президента № 1157 такое право прямо гарантировано инвалидам, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам. Во многих регионах аналогичные льготы предоставляются ветеранам и иным социально защищенным группам.