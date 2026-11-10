Вместо шведской техники: российская амфибия МТА-01 прошла испытания и готовится к серии

Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» успешно испытал многофункциональную машину-амфибию МТА-01. Об этом ТАСС сообщил собственник КМЗ Михаил Даниленко. На создание прототипа и документации завод направил около ₽20 млн, а серийное производство планируют начать в 2027 году.

Машина создана для задач на суше, воде и в переходной зоне между ними. Ее смогут использовать в труднодоступных районах, при ликвидации ЧС, в спасательных операциях и при работах на льду. Установка для резки льда особенно важна зимой, когда доступ к водоемам усложняется.

Заказчиками выступили крупнейший оператор по вывозу мусора и Поисково-спасательная служба МЧС Петербурга. Сейчас для таких задач часто используют шведскую технику, поставки которой в Россию прекращены. Российская амфибия сможет заменить зарубежные аналоги.

Таким образом, по словам собственника КМЗ, речь идет о машине, которая должна закрыть нишу, освободившуюся после ухода иностранного поставщика, — прежде всего в спасательных и коммунальных задачах.