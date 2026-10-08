Внедорожник опрокинулся на юго-востоке Москвы: водитель сбежал, движение перекрыто
АГН «Москва»: на Крузенштерна внедорожник протаранил припаркованные машины
На юго-востоке Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser попал в ДТП на улице Крузенштерна. По данным осведомленного источника Агентства городских новостей «Москва», автомобиль протаранил припаркованные машины и опрокинулся.
Водитель с места аварии скрылся. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение по улице перекрыто. Обстоятельства инцидента устанавливаются.