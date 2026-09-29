Внучки подарили вторую молодость: Кирилл Андреев и Лола рассказали, как изменилась их жизнь

Появление внучек вернуло солисту «Иванушек» Кириллу Андрееву и его супруге Лоле ощущение молодости. В интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» супруги признались, что вместо приближения старости почувствовали прилив энергии. Лола назвала это обновлением: «У нас получилась какая-то, наоборот, вторая молодость, какое-то обновление», передает « Абзац ».

Кирилл Андреев отметил, что внучка воспринимает его как активного человека и старается брать с него пример. Артист занимается хоккеем, плавает и выступает. По его словам, девочка говорит, что тоже умеет плавать «как деда». Лола призналась, что иногда сожалеет об отсутствии дочери. Кирилл в ответ напомнил супруге о двух внучках.