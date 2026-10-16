Внук Юрия Куклачева променяет Большой на Театр кошек: причина — рост

Дмитрий Куклачев: мой сын Никита пополнит труппу Театра кошек

Общество

Внук знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева Никита в будущем пополнит труппу Театра кошек. Об этом в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» на «Абзаце» рассказал его отец Дмитрий Куклачев. По его словам, долгосрочная карьера солиста балета для Никиты маловероятна из-за невысокого роста.

Дмитрий Куклачев пояснил, что сын обязательно придет в Театр кошек из Большого. Сейчас он поработает, получит опыт и хорошие связи с балетмейстерами и режиссерами — это очень важно. Отец отметил, что ведущие артисты Большого театра имеют рост от 180 см, тогда как Никита вырос лишь до 174 см. Это передалось по линии бабушки — супруги Юрия Куклачева, чей рост составляет 149 см.

По словам дрессировщика, Никита — самый маленький в Большом. Сейчас партнерши стали очень высокими, нужны линии, и с маленьким ростом о сольной карьере мечтать нельзя. Несмотря на возможные альтернативы, Куклачев уверен, что Театр кошек — неизбежный этап для сына. Он допустил, что Никита может сделать огромный скачок как балетмейстер или открыть свой бизнес, но все равно придет в театр.

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