Внук положил крест на панель старенькой «Волги», а вернулся к чуду: подробности от настоятеля собора

Крест, вложенный в руку свидетеля явления Христа в Элисте при погребении, замироточил после перезахоронения его останков. Об этом РИА Новости рассказал настоятель кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Элисте протоиерей Алексий Грищенко.

Согласно свидетельствам верующих, 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме Элисты священник и прихожане во время литургии видели Христа в лучах света. Одним из очевидцев был Семен Бондаренко (1878–1959). Останки его и супруги Марии, также свидетельницы явления, 5 сентября перезахоронили на территории собора Казанской иконы в Элисте.

Священнослужитель пояснил: когда внук Бондаренко получил крест после эксгумации, поисковики назвали его святыней семьи. Мужчина положил крест на панель автомобиля, отлучился для интервью, а вернувшись, увидел, что крест мокрый, источает благоухание, и по панели течет жидкость. По словам отца Алексия, пятно сохраняется до сих пор.

Крест из погребения Бондаренко был пронесен на Общемосковском крестном ходе 6 сентября священником Иоанном Поповым. В Элисте в среду и четверг пройдут торжества к 80-летию явления Христа Спасителя: премьера документального фильма, крестный ход, концерт хора Сретенского монастыря, круглый стол и стратегическая сессия о роли паломничества.