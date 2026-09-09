Внук рассказал, как свидетель явления Христа предсказывал судьбы фронтовиков: похоронка пришла через два дня

Внук Семена Бондаренко Николай рассказал, что его дед обладал даром ясновидения. По его словам, к Семену обращались люди, чтобы узнать судьбу близких, ушедших на фронт, и он давал точные предсказания. Один из случаев: дед предчувствовал гибель старшего сына, и через два дня пришла похоронка. Об этом сообщает РИА Новости .

Сам Семен Бондаренко известен как свидетель события 11 сентября 1946 года. Во время богослужения в Крестовоздвиженской церкви Элисты он увидел явление Христа в священническом облачении в лучах света. После этого он отправился в Ставрополь, где по его описаниям была написана икона.

Николай Бондаренко подчеркнул, что дедушка был глубоко верующим человеком. Сейчас в Элисте проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию события.