Психолог Надежда Резенова в беседе с « Москвой 24 » рассказала, что общение с внуками помогает пожилым людям поддерживать когнитивные способности. По ее словам, дети позволяют взглянуть на привычные вещи по-новому и заряжают энергией.

Эксперт пояснила, что бабушкам и дедушкам приходится узнавать много новой информации, связанной с увлечениями современных детей, участвовать в играх, помогать с уроками и водить внуков на секции. Все это помогает им оставаться в тонусе.

Для детей главная польза такого общения, по мнению психолога, в том, что старшие родственники становятся источником дополнительной любви и заботы. При этом родителям Резенова посоветовала заранее договариваться со старшим поколением о правилах и границах в воспитании.