Внуки — лучшее лекарство для мозга: как общение с детьми защищает бабушек и дедушек от старения
Психолог Резенова: общение с внуками помогает пожилым людям оставаться в тонусе
Психолог Надежда Резенова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что общение с внуками помогает пожилым людям поддерживать когнитивные способности. По ее словам, дети позволяют взглянуть на привычные вещи по-новому и заряжают энергией.
Эксперт пояснила, что бабушкам и дедушкам приходится узнавать много новой информации, связанной с увлечениями современных детей, участвовать в играх, помогать с уроками и водить внуков на секции. Все это помогает им оставаться в тонусе.
Для детей главная польза такого общения, по мнению психолога, в том, что старшие родственники становятся источником дополнительной любви и заботы. При этом родителям Резенова посоветовала заранее договариваться со старшим поколением о правилах и границах в воспитании.