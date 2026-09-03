Внуково не принимает и не отправляет рейсы: что происходит с пассажирами, которые уже сидят в самолетах

Аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет воздушные суда. По данным пресс-службы воздушной гавани, ограничения действуют, обстановка при этом остается спокойной.

Часть пассажиров на момент ввода режима уже находилась в самолетах. Сейчас их высаживают и перевозят в терминал A. В первую очередь обслуживают борты, где люди провели больше времени, а окончательное решение о высадке принимает авиакомпания. Самолеты, направлявшиеся во Внуково, уходят на запасные аэродромы, один борт вернулся в аэропорт вылета.

Пассажиров просят проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт и следить за сообщениями перевозчиков. В пресс-службе напомнили, что авиакомпании обслуживают клиентов по Федеральным авиационным правилам: при задержке более двух часов положена питьевая вода, более четырех — горячее питание и напитки по установленному графику.