Во Фролове под Волгоградом после удара БПЛА загорелась ж/д станция

Граждане, проживающие в Волгоградской области, сообщают о работе систем противовоздушной обороны. В городах Михайловка и Фролово были слышны звуки взрывов. Жители Фролова также сообщают о возгорании на железнодорожной станции.

BAZA публикует видеозапись пожара на станции во Фролове, сделанную очевидцем. На записи видно, что огонь распространяется с большой интенсивностью.

«Ударило очень сильно, ребята», — комментирует снятое автор видео.

Достоверность и событийность снятого пока никак не подтверждена. К этому часу официальной информации о происходящем в Волгоградской области нет.

Между тем, согласно информации, полученной от региональных властей, аэропорты Волгограда и Тамбова временно прекратили прием и отправку воздушных судов из-за атак беспилотных летательных аппаратов.