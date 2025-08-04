Во Фролове под Волгоградом после удара БПЛА загорелась ж/д станция
Во Фролове под Волгоградом горит ж/д станция после удара БПЛА
Фото: [соцсети]
Граждане, проживающие в Волгоградской области, сообщают о работе систем противовоздушной обороны. В городах Михайловка и Фролово были слышны звуки взрывов. Жители Фролова также сообщают о возгорании на железнодорожной станции.
BAZA публикует видеозапись пожара на станции во Фролове, сделанную очевидцем. На записи видно, что огонь распространяется с большой интенсивностью.
«Ударило очень сильно, ребята», — комментирует снятое автор видео.
Достоверность и событийность снятого пока никак не подтверждена. К этому часу официальной информации о происходящем в Волгоградской области нет.
Между тем, согласно информации, полученной от региональных властей, аэропорты Волгограда и Тамбова временно прекратили прием и отправку воздушных судов из-за атак беспилотных летательных аппаратов.