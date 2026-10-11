Во Вьетнаме россиянин перестал чувствовать ноги из-за опасной инфекции

Российский турист во время отдыха во Вьетнаме подхватил опасную тропическую инфекцию и попытался заглушить симптомы обычными жаропонижающими. Однако отказ от своевременной помощи медиков обострил течение болезни, приведя к неврологическим осложнениям и высыпаниям по всему телу, сообщает MK.RU со ссылкой Telegram-канал SHOT.

Первые тревожные звоночки организм подал еще во время ужина в местном заведении, где мужчина отдыхал с женой. Несмотря на резкий упадок сил, пара решила не портить вечер и осталась в ресторане, а уже в отеле градусник показал критические 39 градусов. Вместо визита в клинику путешественник решил сбивать жар таблетками. На третьи сутки, когда температура спала, турист решил, что победил болезнь, и отправка на прогулку с друзьями завершилась рецидивом: к вечеру лихорадка вернулась, ноги начали неметь, а на коже высыпала яркая сыпь.

Только после этого пострадавший сдался врачам. Лабораторные анализы спустя трое суток подтвердили худшие опасения — у пациента диагностировали лихорадку денге. Сейчас состояние путешественника удалось стабилизировать, а сам он признается, что теперь выходить на улицу без репеллентов больше не рискует.

Ситуация с заболеваемостью на азиатских курортах остается напряженной: во Вьетнаме фиксируют сезонный всплеск лихорадки, а число инфицированных с начала 2026 года уже превысило 106 тысяч человек. Основными переносчиками коварного вируса остаются местное население и кровососущие насекомые.