Вода дорожает, качество падает: почему Екатеринбург ждет рост тарифа на ХВС и что с авариями на сетях

С октября в Екатеринбурге на 12,9% вырастет тариф на холодное водоснабжение ЕМУП «Водоканал». Кубический метр ресурса будет стоить ₽59,41. Решение принято на основании постановления РЭК Свердловской области, которое устанавливает тарифы методом индексации по долгосрочным параметрам регулирования на 2022–2026 годы. С 2021 года тариф на ХВС для горожан уже поднялся более чем на 60% — с ₽36,16.

При этом минувшим летом качество воды в Екатеринбурге ухудшилось, в том числе из-за паводкового режима. «Водоканалу» пришлось увеличить количество коагулянтов. Жители также столкнулись с массовыми авариями на сетях: в середине августа почти половина горожан осталась без воды из-за поломки фильтров.

Городские власти признали, что система водоснабжения требует масштабного обновления, оценив вложения в ₽710 млрд. Инвестиционная программа «Водоканала» и необходимая сумма, как полагают депутаты гордумы, могут быть вынесены на обсуждение после сентябрьских выборов.