«Вода кипела от сельди»: почему иваси снова массово выбросило на берег в Приморье

Биолог Олифиренко: смена температуры повлияла на поведение иваси в Приморье

Общество

В бухте Алеут возле поселка Зарубино в Приморье снова массово выбросило иваси — тихоокеанскую сардину. Видео появились в телеграм-каналах накануне: очевидцы рассказывают, что рыба устилает весь берег, а местные собирают ее ведрами. Неделей раньше в этом же районе уже наблюдали похожую картину, а 30 октября массовый выброс фиксировали на пляже соседней Славянки, так что случай не одиночный.

Ученые Национального научного центра морской биологии ДВО РАН объясняют происходящее резким осенним похолоданием. Летом в заливе Петра Великого собираются стаи теплолюбивых иваси и японской скумбрии, а осенью при остывании воды примерно до +8 °C рыба обычно уходит на юг. Часть косяков не успевает: холодные воды открытого моря отрезают их от теплых прибрежных участков, и бухты превращаются в ловушки. «Для всех теплолюбивых видов эти температуры (8–10 °C) становятся критическими для жизнедеятельности», — объясняют специалисты. Ослабевшую рыбу волны и шторм просто выносят к берегу.

У местных жителей и рыбаков есть и другая версия: крупные хищники — тунец и киты — гонят косяк, и рыба в панике выскакивает на мелководье. Кандидат биологических наук Александр Олифиренко загрязнение и отравление исключает: по его словам, численность рыбы в акватории Приморья аномально выросла, и хищники просто не успевают ее съедать, а резкая смена температуры могла повлиять на поведение. Жительница Хасанского района Елена Пикалова описала, как вода «кипела» от сельди, а полоса выброшенной рыбы растянулась так широко, что лодки не могли пришвартоваться. Версии не спорят друг с другом: холод, избыток рыбы и охота хищников могли сработать вместе.

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