Водитель скорой в Италии обвиняется в убийстве шести пациентов: он вводил им воздух по дороге в больницу

В Италии 28-летнего водителя скорой помощи Луку Спаду обвинили в убийстве шести пациентов. По версии следствия, мужчина мог вводить людям воздух во время перевозки в медицинские учреждения, что приводило к смертельным последствиям. Об этом сообщает The Sun.

Большинство предполагаемых жертв были пожилыми или тяжелобольными. Одной из погибших стала 85-летняя Деанна Мамбелли — она умерла в ноябре 2025 года по пути в больницу. Еще пять смертей расследуются в рамках того же дела.

Проверка началась после того, как коллеги Спады обратили внимание на необычную частоту смертей пациентов во время его смен. Мужчину задержали в апреле 2026 года. Эксперты, изучавшие материалы, предположили, что он мог иметь навязчивые склонности и представлять опасность для окружающих.

Следователи также изучили переписку и содержимое телефона подозреваемого. По версии обвинения, Спада мог заранее проверять способы совершения преступлений. Сам мужчина отрицает предъявленные ему обвинения. Судебный процесс должен начаться в октябре.