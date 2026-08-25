Водителю BMW на Ленинском проспекте резко стало плохо за рулем: машина врезалась в препятствие, мужчина скончался
ГАИ Москвы: водителю BMW на Ленинском проспекте стало плохо за рулем
На Ленинском проспекте в Москве водитель автомобиля BMW скончался после наезда на препятствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Инцидент произошел в районе дома 22. Водитель иномарки умер. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.