Водителю BMW на Ленинском проспекте резко стало плохо за рулем: машина врезалась в препятствие, мужчина скончался

ГАИ Москвы: водителю BMW на Ленинском проспекте стало плохо за рулем

Общество

На Ленинском проспекте в Москве водитель автомобиля BMW скончался после наезда на препятствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Инцидент произошел в районе дома 22. Водитель иномарки умер. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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