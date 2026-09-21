«Воды много, но ее может не хватить»: эколог объяснил, почему России грозит структурный дефицит воды

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил о наступлении эпохи структурного дефицита воды в России и признал наличие вододефицитных регионов. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с 360.ru объяснил, почему большие запасы пресной воды не гарантируют отсутствие проблемы.

По его словам, самая опасная иллюзия — считать, что раз воды на Земле много, а Россия особенно богата ею, дефицит не грозит. Человеку нужна не абстрактная вода, а определенного качества, в конкретном месте и в нужное время.

Структурный дефицит означает не исчезновение воды, а нарушение привычного распределения ресурса. Вода может быть загрязненной, сезонно недоступной или находиться там, где инфраструктура не позволяет обеспечить ею людей.

Эколог отметил, что экономить воду в быту полезно, но ключевую роль играют состояние водопроводных и оросительных сетей, повторное использование очищенной воды, а также защита болот, лесов и других водосборных территорий.