Воды на Луне хватит лишь на деревню в 1000 человек: астрофизик Макдауэлл разрушил планы о лунных мегаполисах
Астрофизик Макдауэлл: запасов воды на Луне не хватит для городов
Разведанных запасов воды на Луне не хватит для существования городов. Об этом RTVI заявил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл. По его словам, ресурса едва ли достаточно для деревни в 1000 человек.
Макдауэлл отметил, что цифра в миллиард тонн была весьма щедрой оценкой, призванной обозначить границы проблемы. Реальное значение, скорее всего, в 30 раз меньше, но точно это пока неизвестно.
Исследователь считает, что существование на Луне города средних размеров жизнеспособно, однако создание лунного «государства» с большим количеством крупных городов невозможно.