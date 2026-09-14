Воды на Луне хватит лишь на деревню в 1000 человек: астрофизик Макдауэлл разрушил планы о лунных мегаполисах

Разведанных запасов воды на Луне не хватит для существования городов. Об этом RTVI заявил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл. По его словам, ресурса едва ли достаточно для деревни в 1000 человек.

Макдауэлл отметил, что цифра в миллиард тонн была весьма щедрой оценкой, призванной обозначить границы проблемы. Реальное значение, скорее всего, в 30 раз меньше, но точно это пока неизвестно.

Исследователь считает, что существование на Луне города средних размеров жизнеспособно, однако создание лунного «государства» с большим количеством крупных городов невозможно.