Волки прибавляют в четырёх регионах: почему в одних местах их больше, а в других меньше

РИА Новости: встречи с волками участились на Чукотке и в Белгородской области

Общество

Численность серых волков заметно выросла сразу в четырёх российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти: рост зафиксировали в Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии.

В Астраханской области количество волков за год увеличилось вдвое и достигло как минимум 2,5 тысячи особей. В региональной службе природопользования объяснили такую динамику благоприятными условиями для животных — улучшением кормовой базы и отсутствием антропогенного стресса.

Увеличение числа хищников отмечают и в Мордовии: по подсчётам охотников, там обитают 306 волков, и за последние два года показатель вырос в два раза. Ещё 423 особи упоминаются в данных о региональной численности хищников. В Башкирии за восемь лет популяция волков увеличилась на четверть. Охотникам разрешают отстреливать животных в пределах установленных лимитов, однако полностью выделенные квоты выбираются редко.

Встречи с волками стали чаще фиксировать также на Чукотке, в Белгородской и Ленинградской областях. При этом в южных регионах страны численность этих хищников, напротив, сокращается. Таким образом, по данным РИА Новости, речь идёт о разнонаправленной динамике: в одних регионах волки прибавляют из-за хорошей кормовой базы и отсутствия беспокойства, в других их становится меньше.

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