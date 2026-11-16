Вологда в 2,5 раза, Рязань в шесть: куда туристы поедут на Новый год и сколько это стоит

Туристы массово направятся в «новогодние столицы» России — Вологду, Рязань, Киров и Суздаль. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении « Ленты.ру ». Аналитики выяснили, что рекордную долю бронирований показала Вологда, выбранная «новогодней столицей» в сезоне 2026–2027: число бронирований в отелях города выросло в 2,5 раза, а средняя стоимость ночи увеличилась на 5%, достигнув ₽9500.

Взрывной рост интереса продемонстрировала и Рязань — «новогодняя столица» сезона 2025–2026: спрос на отдых там подскочил сразу в шесть раз, а цены на отели на фоне ажиотажа выросли на 20%, до ₽8300. Киров стал самой бюджетной «новогодней столицей» — ночь в местных отелях обойдется в ₽6500. Суздаль же сохранил статус дорогого эксклюзива: спрос вырос в два раза, но из-за рекордной средней цены в ₽11 000 за ночь направление осталось нишевым.

Таким образом, по данным сервиса, статус «новогодней столицы» напрямую отражается на бронированиях, однако рост спроса сопровождается и подорожанием размещения — и если Вологда и Рязань прибавили кратно, то Суздаль остается вариантом для тех, кто готов платить больше.