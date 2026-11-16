Вологда в 2,5 раза, Рязань в шесть: куда туристы поедут на Новый год и сколько это стоит

OneTwoTrip: Вологда стала главной «новогодней столицей» России

Общество

Туристы массово направятся в «новогодние столицы» России — Вологду, Рязань, Киров и Суздаль. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру». Аналитики выяснили, что рекордную долю бронирований показала Вологда, выбранная «новогодней столицей» в сезоне 2026–2027: число бронирований в отелях города выросло в 2,5 раза, а средняя стоимость ночи увеличилась на 5%, достигнув ₽9500.

Взрывной рост интереса продемонстрировала и Рязань — «новогодняя столица» сезона 2025–2026: спрос на отдых там подскочил сразу в шесть раз, а цены на отели на фоне ажиотажа выросли на 20%, до ₽8300. Киров стал самой бюджетной «новогодней столицей» — ночь в местных отелях обойдется в ₽6500. Суздаль же сохранил статус дорогого эксклюзива: спрос вырос в два раза, но из-за рекордной средней цены в ₽11 000 за ночь направление осталось нишевым.

Таким образом, по данным сервиса, статус «новогодней столицы» напрямую отражается на бронированиях, однако рост спроса сопровождается и подорожанием размещения — и если Вологда и Рязань прибавили кратно, то Суздаль остается вариантом для тех, кто готов платить больше.

Читайте также

«ZА любовь» в Наро-Фоминске: стартовал проект поддержки жен участников СВО

«ZА любовь» в Наро-Фоминске: стартовал проект поддержки жен участников СВО

«Щедрость за чужой счет»: Житель Татарстана украл продукты и раздал их прохожим

«Щедрость за чужой счет»: Житель Татарстана украл продукты и раздал их прохожим

Творожные запеканки: спрос на готовое блюдо поднялся на 9% в рознице

Почти миллион сверх стоимости дома: на что москвичи готовы потратиться при переезде за город

Почти миллион сверх стоимости дома: на что москвичи готовы потратиться при переезде за город

Книжный релакс и коворкинг: в Егорьевске открылась «библиопродленка» для взрослых

Книжный релакс и коворкинг: в Егорьевске открылась «библиопродленка» для взрослых

Сравнение с Jetour: Votour V5 оказался на 60 тысяч дешевле исходника

Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

Рузские куры стали героями медблога: их «зачислили» в охрану подстанции

Рузские куры стали героями медблога: их «зачислили» в охрану подстанции

В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

Иванов предупредил: записка в храме без службы — это не встреча с Богом

Иванов предупредил: записка в храме без службы — это не встреча с Богом

Военком Москвы рассказал об альтернативе срочной службе для призывников

Военком Москвы рассказал об альтернативе срочной службе для призывников

«Вместо антидепрессантов». Как музеи и театры отвлекают от депрессивных мыслей

«Вместо антидепрессантов». Как музеи и театры отвлекают от депрессивных мыслей