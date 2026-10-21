«Вопль души к Богу»: иеромонах назвал главное условие сильной молитвы

Иеромонах Аверкий: самая сильная молитва — это вопль души к Богу

Общество

Иеромонах Аверкий (Белов) разъяснил, что истинная сила молитвы определяется не объемом прочитанного текста, а глубиной внутреннего покаяния и искренности. Об этом священнослужитель заявил в ответ на вопрос о методах усиления духовной практики, пишет дзен-канал «Святые места».

По словам иеромонаха, увеличение количества молитв (например, чтение всего Псалтиря или совершение сотен поклонов) является допустимой реакцией на тяжелые жизненные обстоятельства. Однако механическое исполнение правил без внутреннего участия малоэффективно. Гораздо важнее сосредоточиться на качестве: вдумчивом произнесении кратких молитв, таких как Иисусова молитва, или даже простом взывании к Богу своими словами.

«Самая сильная молитва — это вопль души к Богу, молитва со слезами», — подчеркнул священник.

Он отметил, что в моменты высшего духовного напряжения допустимо даже оставить заученные слова и сосредоточиться исключительно на покаянном плаче. Главная цель верующего — трансформировать сухое, формальное чтение в осознанное, чистое обращение, тесно связанное с личным покаянием и состраданием.

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