«Вопрос не в аниме, а в ценностях»: Милонов о блокировке мультфильмов

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил Агентству городских новостей « Москва », что видео с сектантскими признаками в жанре аниме следует блокировать и наказывать за их распространение на административном уровне. По словам парламентария, официально признавать или рекламировать такие произведения не нужно — достаточно жёстко ограничить доступ к ним.

Милонов подчеркнул, что с пониманием относится к любителям аниме и признаёт их право на существование и любовь к этому жанру. Однако он уточнил, что ограничения должны касаться не жанра в целом, а идеологического наполнения конкретных фильмов. Парламентарий считает, что вопрос не в аниме как таковом, а в ценностях, которые транслируют отдельные картины. Такие работы, по его мнению, необходимо блокировать на территории страны.