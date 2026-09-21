Восемь килограммов золота и более 100 млн рублей: в Петербурге задержали курьера мошенников

Полиция Санкт-Петербурга задержала 22-летнюю девушку, подозреваемую в участии в крупном мошенничестве. По данным регионального ГУ МВД, 76-летний пенсионер передал аферистам золотые слитки и деньги на сумму более 102 млн рублей.

Схема началась 25 мая: неизвестный позвонил жене потерпевшего, представился сотрудником спецслужб и потребовал передать деньги «для проверки». Затем самого пенсионера убедили покупать золотые слитки и отдавать их курьерам.

С 25 мая по 7 августа пожилой мужчина передал слитки общей массой 8250 граммов и денежные средства. Общий ущерб превысил 102 млн рублей — это личные накопления и заемные средства. В конце августа житель Фрунзенского района обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемую задержали в деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области. По версии следствия, она была одним из курьеров, забиравших ценности. Остальных участников устанавливают.