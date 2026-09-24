Восемь лет за убийство на берегу Москвы-реки: что известно о приговоре?

Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве знакомого на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, преступление было совершено в ночь на 13 декабря 2025 года. Фигурант находился на берегу Москвы-реки недалеко от улицы Борисовские Пруды. Во время конфликта он нанес знакомому не менее двух колото-резаных ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Собранные следователями доказательства и результаты судебных экспертиз полностью изобличили мужчину в совершении убийства. Нагатинский районный суд столицы приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.