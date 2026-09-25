Восемь литров из duty free: турист из Дубая попал на штраф до ₽20 тыс.

Российскому туристу, прибывшему в Екатеринбург из Дубая, грозит штраф от ₽5 тыс. до ₽20 тыс. за провоз 8 литров алкоголя. В его багаже обнаружили мартини, ром и виски. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении. Мужчина проследовал через «зеленый коридор» и пояснил, что приобрел напитки в duty free, чтобы подарить друзьям.