«Воскресший» мужчина рассказал про уникальные ощущения после остановки сердца

Британец Мэттью Аллик пережил невероятное — его сердце остановилось на целых десять минут. Также он пробыл несколько дней в коме, после чего рассказал о своих ощущениях после кратковременной смерти. The Mirror.

В августе 2023 года обычный рабочий день обернулся для отца двоих детей борьбой за жизнь. Не сумев подняться по лестнице на работе, он попал в больницу, где врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии: состояние, которое в 95% случаев заканчивается фатально.

После успешной реанимации мужчина провел три дня в коме, а очнувшись, столкнулся с тем, что его организм забыл, как жить. Путь восстановления оказался долгим и мучительным. Пришлось заново учиться элементарным вещам: сидеть, ходить, даже контролировать естественные потребности организма. Память подводила, но кое-что из периода непродолжительной смерти британец все-таки помнил.

«Я ничего не помню из того времени, когда я был мертв. Но я помню, как вышел из комы и почувствовал, будто спал. Все было спокойно. Это было похоже на мирный сон», — сказал британец.

Врачи до сих пор не могут понять, как пациенту удалось избежать необратимых повреждений мозга после столь длительного кислородного голодания. В настоящее время мужчина продолжает восстановление. Он стал живым доказательством, что даже 5% шанса на спасение — это уже повод бороться.

Ранее сообщалось, что турист погиб от недожаренной курицы в отеле.