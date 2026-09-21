ВОЗ и диетолог Гусева: сколько сахара можно съедать без вреда и почему фрукты не считаются

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров — добавленного сахара, а также сахара из меда, сиропов и соков. На их долю должно приходиться менее 10% от общей калорийности рациона. Для взрослого человека при суточной норме в 2000 килокалорий это не более 50 граммов, или 10 чайных ложек в день. Сахар, естественно содержащийся в свежих фруктах, овощах и молоке, в эти нормы не входит: доказательств его вреда нет.