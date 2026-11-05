Возвращение или просто сервис? Почему аккаунты Toyota Russia снова ожили

Toyota Russia возобновила активность в соцсетях после четырех лет молчания

Общество

Официальные аккаунты Toyota Russia снова начали вести активность — впервые примерно за четыре с половиной года. Свежие посты появились 26 октября в Telegram и во «ВКонтакте».

С того момента представители марки выпустили несколько публикаций и начали отвечать на вопросы подписчиков. Прежняя тишина на российских страницах компании наступила в феврале 2022 года.

Нынешние сообщения публика восприняла в основном доброжелательно, хотя некоторые увидели в них прямое подтверждение возвращения японского автопроизводителя на российский рынок. В комментариях представители Toyota объяснили ситуацию иначе: официально из России марка не уходила и по-прежнему заботится о тех, кто ездит на ее машинах. Дилерские центры проводят техобслуживание и сервисные кампании, а ООО «Тойота Мотор» отвечает за поставки оригинальных запчастей для дилерской сети.

Таким образом, по словам компании, речь идет не о заявлении о возвращении, а о возобновлении коммуникации с владельцами автомобилей и напоминании, что сервисная поддержка бренда в России сохраняется.

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