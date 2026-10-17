Впервые на острове Маккуори: высокопатогенный птичий грипп H5 добрался до Австралии

По данным ведомства, вирус обнаружен Австралийским центром по подготовке к борьбе с болезнями у морского слона и доминиканской чайки. Случаи заражения H5 на острове, входящем в состав штата Тасмания, зафиксированы впервые. В министерстве отметили, что в настоящее время в Австралии нет доказательств передачи птичьего гриппа H5 от млекопитающих к млекопитающим, а риск для здоровья человека остается низким.