Впервые на острове Маккуори: высокопатогенный птичий грипп H5 добрался до Австралии
Минсельхоз Австралии выявил птичий грипп H5 на острове Маккуори
На австралийском острове Маккуори впервые выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии.
По данным ведомства, вирус обнаружен Австралийским центром по подготовке к борьбе с болезнями у морского слона и доминиканской чайки. Случаи заражения H5 на острове, входящем в состав штата Тасмания, зафиксированы впервые. В министерстве отметили, что в настоящее время в Австралии нет доказательств передачи птичьего гриппа H5 от млекопитающих к млекопитающим, а риск для здоровья человека остается низким.