Впервые в истории: Книга пророка Ионы зазвучала на эвенском языке

Институт перевода Библии выпустил Книгу Ионы на эвенском языке

Общество

Институт перевода Библии впервые в истории издал Книгу пророка Ионы на эвенском языке. Работа выполнена по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, сообщает сайт Якутской епархии. Книга проиллюстрирована якутской художницей Марией Адамовой.

В издании текст идет параллельно на эвенском и русском, а трудные слова разъясняет глоссарий. Архиепископ Роман поздравил коллектив института, отметив важность перевода для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Электронная версия Книги пророка Ионы на эвенском языке доступна на сайте Института перевода Библии.

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