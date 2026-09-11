В США впервые выполнили комбинированную пересадку печени и почки с помощью робота. Операцию провели специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Трансплантационного центра Еврейской больницы Барнса. Обе процедуры удалось выполнить через один разрез длиной около 7,5 см, тогда как при открытой трансплантации он обычно достигает 40–50 см.

Пациентом стал 59-летний Даррелл Босворт из Миссури. На фоне цирроза печени у него развилась почечная недостаточность: мужчина потерял почти 32 кг, был прикован к постели, нуждался в диализе и страдал от спутанности сознания. Донорские органы удалось найти через три недели.

Операцию выполнил профессор Адил Хан, ранее первым в США проведший роботизированные пересадки почки в 2020 году и печени в 2023-м. Пересадка печени заняла 8 часов, почки — еще 6, причем через тот же надрез. По данным пресс-релиза WashU Medicine, оба органа прижились. На десятые сутки к пациенту вернулась ясность мышления, а через две недели он уже передвигался с ходунками и поднимался по лестнице. Сам Босворт отметил, что почти не чувствовал боли.