ВПР по истории в колледжах может превратиться в натаскивание: эксперт предупредил о рисках

Вице-президент Союза директоров организаций СПО России Игорь Нуйкин в беседе с Readovka выразил опасение, что всероссийская проверочная работа по истории может обернуться натаскиванием студентов колледжей. По его словам, понимание исторических процессов важно для формирования аналитического мышления у будущих специалистов в сфере безопасности.

Однако подготовка не должна сводиться к механическому натаскиванию на типовые задания, иначе реальное историческое мышление у студентов так и не разовьется.

Нуйкин также отметил, что эффективность нового ВПР по истории следует оценивать в динамике — по результатам последующих проверочных работ и успеваемости по социально-гуманитарным предметам. Эксперт подчеркнул: важно отслеживать не только средний балл, но и умение студентов применять знания на практике.