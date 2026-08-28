Врач Болдырева назвала две привычки, которые снижают риск ОРВИ и гриппа без таблеток: мытье рук и проветривание

Врач-инфекционист Екатерина Болдырева в беседе с « Абзацем » перечислила простые привычки, которые помогают снизить риск заражения ОРВИ и гриппом. По ее словам, частое мытье рук и регулярное проветривание помещений в сочетании с вакцинацией и сбалансированным питанием надежно защищают организм в холодное время года.

Специалист пояснила, что осенне-зимний подъем заболеваемости связан не только с похолоданием, но и с уменьшением солнечного света и изменением рациона. Чтобы поддержать иммунитет, важно ежедневно есть свежие овощи и фрукты. Жителям центральной полосы и северных регионов после консультации с врачом стоит принимать витамин D в профилактических дозах — потребность в нем в это время возрастает.

Инфекционист напомнила, что эпидемический сезон гриппа традиционно состоит из двух волн, вызванных циркуляцией вирусов типов А и B. Основной пик приходится на декабрь–февраль, но повторные всплески нередко случаются весной. Поэтому прививаться имеет смысл даже после официального начала сезона в ноябре или декабре: сформированный иммунитет защитит и во время мартовско-апрельских вспышек.

«Абзац» при этом отмечает: целесообразность приема витамина D и других нутриентов для защиты от ОРВИ требует оценки исходных анализов. В 2017 году в журнале The BMJ был опубликован метаанализ 25 рандомизированных исследований с участием 11 321 человека. Авторы подтвердили, что регулярный прием витамина D снижает риск острых респираторных инфекций, однако выраженный эффект наблюдался в основном у людей с тяжелым дефицитом этого элемента. При нормальном уровне витамина в крови дополнительная защита оказалась минимальной.