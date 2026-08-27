Врач Владимир Болибок в беседе с RT предупредил, что школьный мел способен вызывать раздражение носа и глаз у детей. По его словам, пыль карбоната кальция при заметной концентрации в воздухе может провоцировать сухость в горле, кашель, чихание и раздражение слизистых.

Медик подчеркнул, что такие симптомы не являются аллергией и не указывают на хроническое заболевание легких. При этом некоторые виды так называемого беспыльного мела содержат казеин — белок коровьего молока, используемый как связующее вещество.

Для людей без аллергии на молочный белок этот факт клинического значения не имеет. Однако для школьника или учителя с подтвержденной IgE-опосредованной аллергией на молоко вдыхание такой пыли может быть небезопасно.