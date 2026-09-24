Врач «Динамо» спас пассажира в самолете: что произошло на рейсе в Петербург?

Врач махачкалинского «Динамо» Мурад Гиреев оказал помощь пассажиру, которому стало плохо во время перелета в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского футбольного клуба.

Мужчина, житель Дербента, летел в Северную столицу на медицинское обследование. Ранее ему диагностировали сердечную недостаточность, а перед поездкой он провел четыре месяца в реанимации.

Когда экипаж объявил о необходимости срочной медицинской помощи, на выручку пришел Мурад Гиреев. Врач определил, что у пассажира развился приступ стенокардии, и провел необходимые мероприятия, включая прием медикаментов. Состояние мужчины удалось стабилизировать еще до окончания полета. После посадки в Пулково пациента передали бригаде скорой помощи. На тот момент его жизни ничего не угрожало.