Врач «Динамо» спас пассажира в самолете: что произошло на рейсе в Петербург?

Врач «Динамо» Гиреев помог пассажиру с приступом на рейсе в Петербург

Общество

Врач махачкалинского «Динамо» Мурад Гиреев оказал помощь пассажиру, которому стало плохо во время перелета в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского футбольного клуба.

Мужчина, житель Дербента, летел в Северную столицу на медицинское обследование. Ранее ему диагностировали сердечную недостаточность, а перед поездкой он провел четыре месяца в реанимации.

Когда экипаж объявил о необходимости срочной медицинской помощи, на выручку пришел Мурад Гиреев. Врач определил, что у пассажира развился приступ стенокардии, и провел необходимые мероприятия, включая прием медикаментов. Состояние мужчины удалось стабилизировать еще до окончания полета. После посадки в Пулково пациента передали бригаде скорой помощи. На тот момент его жизни ничего не угрожало.

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