Рост заболеваемости коронавирусом в Таиланде — сезонное явление, не требующее отмены туристических поездок. Об этом заявил руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов в беседе с « Абзацем ». По его словам, инфекция сейчас протекает как стандартная простуда, а грипп в стране регистрируется значительно чаще.

Текущий подъем совпал с сезоном дождей, когда традиционно увеличивается число респираторных заболеваний. Абасов подчеркнул, что здоровым людям не стоит отказываться от купленных путевок.

Эксперт отметил, что коронавирус в Таиланде уже не та болезнь, с которой мир столкнулся в начале пандемии. В большинстве случаев ковид протекает как обычная простуда: боль в горле, кашель, насморк и невысокая температура. Летальность составляет всего 0,02 процента. По словам Абасова, наблюдаемый подъем — не катастрофа, а сезонный рост, закономерный для периода дождей.

Повышенную осторожность стоит проявлять путешественникам старше 60 лет и людям с серьезными хроническими патологиями. Им перед поездкой имеет смысл оформить медицинскую страховку с покрытием лечения в стационаре. Абасов добавил, что из 26 умерших с начала года 21 человек — это люди старше 60 лет или пациенты с тяжелыми болезнями. По его мнению, воздерживаться нужно не от Таиланда, а от поездки в определенном состоянии здоровья. Для всех остальных отмена тура — это плата за воспоминания о 2020 годе, а не реакция на сегодняшнюю болезнь, которая стала обычной сезонной реальностью.