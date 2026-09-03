Врач-кардиолог каждый вечер варит яйца для завтрака: вот как он их приправляет и почему это защищает сердце

Кардиолог Срихари Найду в беседе с Eating Well рассказал, какой завтрак считает идеальным для поддержания здоровья сердца. По его словам, каждый вечер он варит яйца вкрутую, а утром разрезает их пополам и добавляет черный перец, тмин и немного молотого чили. Врач рекомендует использовать специи вместо соли.

Найду отметил, что яйца благодаря высокому содержанию белка хорошо насыщают и не вызывают резкого скачка инсулина. Исследования показывают, что хронически повышенный уровень инсулина — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам кардиолога, яйца повышают уровень «хорошего» холестерина и существенно не влияют на «плохой». Продукт не способствует набору лишнего веса: в одном крупном яйце всего около 72 калорий. Поддержание нормального веса важно для сердца, поскольку ожирение увеличивает риск болезней этого органа.