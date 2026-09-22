Водителям безопасно находиться за рулем не более четырех часов подряд и не более девяти часов в день. Об этом « Абзацу » рассказал врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, такие ограничения связаны со способностью организма концентрироваться и выдерживать физическое напряжение.

Особый контроль за временем и состоянием водителей ведется в профессиях, где управление транспортом связано с рисками для окружающих: в такси, общественном транспорте и у дальнобойщиков. Для отслеживания внимания используют системы распознавания мимики, вибросигналы и приложения для учета времени за рулем.

Прокофьев пояснил, что человек не может долго фокусировать внимание: гиперконтроль за дорогой истощает нервную систему, мозговые центры и тело. Реакция замедляется, растет риск запоздалого решения для предотвращения аварии. Постоянная работа зрительного анализатора также повышает вероятность перенапряжения, что может привести к отключению сознания.

Кроме того, длительное сидение за рулем повышает риск тромбов из-за застоя кровотока в ногах. Нахождение в такой позе более четырех часов подряд может вызвать острый тромбоз или тромбоэмболию легочной артерии. Стрессовые ситуации на дороге сопровождаются выбросом адреналина и норадреналина, что увеличивает нагрузку на сердце и повышает вероятность инфаркта или инсульта.

Исследования подтверждают вред длительной езды. По данным 2024 года, люди, которые водят больше восьми часов в день, часто страдают избыточной массой тела и ожирением. У таксистов повышен риск артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2016 года в США показало, что риски особенно высоки у водителей старше 55 лет со стажем более 10 лет.