Врачи предупредили о первом признаке одного из самых коварных онкологических заболеваний — рака поджелудочной железы. Особенность этой опухоли в том, что у нее нет так называемого «предрака»: в ряде случаев болезнь возникает на фоне отсутствующих изменений в органе, поэтому выявляют ее как будто внезапно.

Обратиться к терапевту стоит, если периодически болит живот, особенно в верхних отделах, появляются тошнота, тяжесть и вздутие после жирной пищи. Обычно в таких случаях назначают УЗИ брюшной полости, а при необходимости — КТ или МРТ.

Британский хирург Невилла Менезес в беседе с Daily Mail заявил, что в восьми из десяти случаев рак поджелудочной железы выявляют слишком поздно. На запущенной стадии орган быстро перестает функционировать и фактически «сгорает» в течение трех месяцев, иногда процесс занимает от полугода до года. Проблема в том, что сигналы часто принимают за признаки других заболеваний.

Врач указал на симптом, который не замечают и не связывают с поджелудочной, — боль в спине. Иногда это и боль в животе. Менезес подчеркнул, что при раке поджелудочной железы болевой синдром не поддается лечению. По мере прогрессирования появляются признаки истощения и потеря мышечной массы. Не стоит игнорировать проблемы с пищеварением, несварение, вздутие, изменения в работе кишечника, зуд кожи и повышение сахара в крови. Хирург отметил, что опухоль мешает железе вырабатывать гормоны, из-за чего уровень сахара становится нестабильным.

Основные факторы риска — неправильное питание, низкая физическая активность, наследственность и хронический панкреатит. Исследователи выяснили, что за два года до обнаружения болезни может отмечаться снижение веса, а скачки сахара в ряде случаев появляются за три года до диагноза.