Врач остается главным: почему искусственный интеллект в здравоохранении не сможет принимать решения без человека

Искусственный интеллект в медицине постепенно становится рабочим инструментом, который помогает врачам быстрее обрабатывать большие объемы данных. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора по развитию Московского института искусственного интеллекта в здравоохранении Александр Тристанов, передает АГН « Москва ».

По его словам, наиболее перспективны решения, которые не просто анализируют отдельные наборы данных, а сопоставляют разнородную медицинскую информацию и позволяют специалисту видеть целостную картину. Такие цифровые сервисы встраиваются в работу врача, берут на себя обработку массивов данных и помогают быстрее выделять значимые сведения.

Тристанов подчеркнул, что окончательное решение всегда остается за специалистом. Искусственный интеллект не заменяет врача, а усиливает его возможности. Именно такая модель, по его мнению, будет определять развитие цифровой медицины в ближайшие годы.