Врач пояснил россиянкам, когда уже точно пора рожать или замораживать яйцеклетки

Современные женщины все чаще откладывают материнство на более поздний возраст, сталкиваясь при этом с биологическими ограничениями. Как сохранить шанс на беременность после 35 лет объяснил в беседе с aif.ru акушер-гинеколог Виталий Барков.

Криоконсервация яйцеклеток становится реальным решением для тех, кто пока не готов к материнству. Оптимальный возраст для заморозки — до 35 лет, когда качество и количество яйцеклеток остается высоким. Процедура включает гормональную стимуляцию, забор и витрификацию (быструю заморозку) яйцеклеток, которые могут храниться десятилетиями.

«Если заморозка проводится до 35 лет, обычно достаточно 10–15 яйцеклеток для того, чтобы в будущем иметь шанс на рождение одного здорового ребенка», — отметил врач.

Особенно важна эта технология для женщин, которым предстоит лечение, влияющее на фертильность — химиотерапия, операции на яичниках. Однако врачи предупреждают: криоконсервация не гарантирует беременность, а лишь сохраняет шансы на нее.

