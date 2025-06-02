Врач рассказал, какие «красные флаги» в мужском здоровье нельзя игнорировать

Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обратил внимание на важные симптомы, которые мужчины старше 40 лет часто игнорируют. Об этом пишет aif.ru.

По словам специалиста, эректильная дисфункция может быть не просто возрастной проблемой, а серьезным сигналом организма о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы или гормональном фоне.

Продеус выделил несколько ключевых тревожных звоночков. Среди них — повышенное артериальное давление, затрудненное мочеиспускание, кровь в стуле и внезапное снижение половой функции. Эти симптомы могут указывать на развитие диабета, атеросклероза, простатита или даже онкологических заболеваний.

Врач рекомендовал при появлении таких признаков пройти комплексное обследование, включая анализы на уровень тестостерона, сахара в крови и состояние сосудов.

Отметим, что неврологи Пироговского университета опубликовали исследование о привычках, снижающих риск инсульта. Их рекомендации схожи с советами врача Продеуса: регулярные физические нагрузки, контроль давления и отказ от курения. Это может предотвратить не только сосудистые катастрофы, но и проблемы с потенцией.

Ранее сообщалось, что сок из одного популярного фрукта оказался лучшим защитником от импотенции.